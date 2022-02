Après le titre de Champion d’Afrique, le latéral droit du Bayern Munich, Bouna Sarr, a salué le travail du sélectionneur des Lions Aliou Cissé.

Dimanche 6 février 2022, le Sénégal décrochait son tout premier titre en Coupe d’Afrique des Nations après avoir vaincu et le signe indien et l’Egypte au tirs au but. Une victoire acquise grâce à la force de caractère du groupe mais surtout la personnalité du sélectionneur national. Aliou Cissé se présentait au Cameroun avec l’esprit revanchard, après la finale perdue en 2019, mais surtout de faire taire les nombreuses critiques.

Quelques jours après, Bouna Sarr, un des grands artisans de ce sacre historique, a évoqué l’importance d’Aliou Cissé dans cette conquête. « Il a cette proximité avec les joueurs. Je pense que c’est dû à son ancienne carrière [de footballeur]. Il a toujours su trouver les bons mots pour nous motiver, même dans les moments difficiles quand on doutait un peu, notamment en début de compétition », a fait savoir le joueur de 30 ans avec beIN Sports.

Pour l’ancien joueur de l’OM, il a temps qu’Aliou Cissé obtienne la reconnaissance qu’il mérite. « Au fil du temps, il a su nous donner cette confiance. C’est ce qui a petit à petit construit cette victoire. Il a vraiment été le coach parfait pour nous, pour remporter ce trophée. Quand on est arrivé en huitième de finale, il nous a dit que nous avons passé les poules sans briller. Mais qu’il avait totalement confiance en nous et à nos qualités. », a t-il poursuivi.

Puis Bouna Sarr de terminer : « Il savait qu’il y allait avoir du mieux. C’est ce qu’on a vu sur le terrain au fil des matchs. Il a vraiment beaucoup de mérite dans ce trophée. On lui doit beaucoup en tant que joueurs. »

wiwsport.com