Grâce à Aliou Cissé, le Sénégal a inscrit son nom dans les annales du football africain. L’ancien capitaine des Lions devenu entraîneur de la sélection nationale a pris sa revanche pour avoir manqué son penalty en finale de la CAN 2002 contre le Cameroun, dimanche soir, en décrochant la première étoile pour son pays, après deux tentatives manquées (2017 et 2019).

Défait deux fois en finale de CAN, d’abord en 2002 en tant que joueur et capitaine puis lors de la dernière édition en Egypte 2019, comme sélectionneur, Aliou Cissé a mis fin à l’anomalie sénégalaise. Jamais sacré dans sa longue et riche histoire, le Sénégal a vaincu le signe indien, en battant l’Égypte, l’équipe la plus titrée du continent, au bout du suspense et d’une crispante séance de tirs au but (0-0, 4-2). Pour sa troisième participation, revanchard, Aliou Cissé a offert au Sénégal sa toute première Can, avec un bilan plutôt flatteur.

Le Sénégal doit largement son sacre à Aliou Cissé, sélectionneur des Lions à la tête de l’équipe depuis 2015. 18, c’est le nombre de matchs de Coupe d’Afrique que vient de disputer le Sénégal sous Cissé. Un bilan plus qu’élogieux pour celui qui va fêter ses 7 ans sur le banc de la sélection sénégalaise, le 5 mars prochain.

En effet, le technicien sénégalais a enregistré 11 victoires pour 5 matchs nuls et deux défaites. En termes de réalisations, les Lions ont inscrit 23 buts et en ont encaissé 6. Durant ses trois campagnes (2017, 2019, 2022), seuls, le Malawi, la Guinée, le Cameroun, et l’Algérie (deux fois), n’ont pas pris de but du Sénégal. Seule la sélection algérienne a réussi à battre le Sénégal dans une CAN. C’était en 2019, en match de poules et en finale de cette édition. Les partenaires de Sadio Mané ont quitté le Cameroun avec le trophée et en étant invaincu en 7 matchs.

Bilan Aliou Cissé en CAN 11 victoires, 5 nuls et 2 défaites

CAN 2021 : 4 victoires, 3 nuls, buts marqués, 2 encaissés

Sénégal/Zimbabwe 1-0

Guinée/Sénégal 0-0

Malawi / Sénégal 0-0

Sénégal / Cap-Vert 2-0

Burkina / Sénégal 1-3

Sénégal / Guinée équatoriale 3-1

Sénégal / Égypte 0-0, TAB 4-2

CAN 2019 : 2 défaites, 8 buts marqués, 2 encaissés

Sénégal / Tanzanie 2-0

Sénégal / Algérie 0-1

Sénégal / Kenya 3-0

Sénégal / Ouganda 1-0

Sénégal / Bénin 1-0

Sénégal / Tunisie 1-0

Sénégal / Algérie 0-1

CAN 2017 : 2 victoires, 2 nuls, 6 buts marqués, 2 encaissés

Sénégal/Tunisie 2-0

Sénégal / Zimbabwe 2-0

Sénégal / Algérie 2-2

Sénégal/Cameroun 0-0 TAB 4-5

