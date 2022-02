Parmi les 100 buts inscrits lors des 52 matchs de cette CAN Cameroun 2021 remportée par les Lions du Sénégal, voici la sélection des 10 plus belles réalisations de la compétition. De la puissante frappe de M’Changama (Comores) à la pichenette en finesse de Sadio Mané, revivez les plus beaux moments de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Sit back and relax as you enjoy the top 🔟 goals from the #TotalEnergiesAFCON2021 🥅

Which’s your favorite? 👀#AFCON2021 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/xcamUfoEJR

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) February 9, 2022