La famille du football sénégalais doit profiter du sacre continental pour tirer ensemble et aller vers une mutualisation des moyens en amenant les sponsors à investir dans l’ensemble du football national, estime Djibril Wade, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

« Avec ce titre, on doit remettre les choses à l’endroit et tenir un langage de vérité aux sponsors », a indiqué le président de la Ligue professionnelle. Interrogé sur les impacts de ce titre sur le football local, il explique qu’il faudra faire comprendre aux sponsors qu’en prenant les Lions, « on aura droit à un package ». L’idée est qu’ »en plus de l’équipe nationale, il faudrait désormais prendre en charge le football local », a-t-il préconisé.

D’après Djibril Wade, la Ligue professionnelle ne doit pas continuer à être subventionnée par la Fédération sénégalaise de football, la première pouvant tirer profit des bons résultats de l’équipe nationale pour décrocher des moyens financiers et matériels. « La gestion du football moderne demande des moyens et en travaillant main dans la main avec les autres entités du football national. Il n’y a pas de raison que la Ligue professionnelle ne commence son essor véritable », a-t-il dit.

Djibril Wade est convaincu qu’il y a raison d’espérer qu’il y aura un avant et un après CAN 2021 pour le football local et dont la mutualisation des moyens doit servir de point de départ. « Nous irons encore voir le chef de l’Etat pour lui parler des enjeux d’un investissement dans le football qui est un moyen de promotion sociale, en plus de permettre à notre pays de briller sur la scène mondiale », a-t-il annoncé.

Le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) relève que le football local reste le parent pauvre du football national, malgré le fait qu’il reste le socle du développement.

APS