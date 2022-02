Auteurs d’une brillante saison 2020-2021, le meneur du Dakar Université Club (DUC), Thierno Ibrahima Niang, et l’ailière de l’ASC Ville de Dakar (ASCVD), Couna Ndao, recevront leurs couronnes et autres récompenses des mains du président de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB), Me Babacar Ndiaye.

Les révélations de la saison, Jean Jacques Boissy du SIBAC (actuellement en Espagne) et Mame Ciré Fall du Saint-Louis Basket Club (actuelle sociétaire du DUC), recevront leurs titres à l’occasion. Le meilleur entraîneur du National 1 masculin, Sir Parfait Adjivon du DUC, et du National 1 féminin, Ousmane Diallo de l’ASC Ville de Dakar, seront également honorés. Le meilleur arbitre, Baba car Guèye, et le meilleur commissaire, El Hadji Mamadou Sarr, recevront aussi leurs récompenses.

La cérémonie, prévue à l’hôtel Onomo, débutera à 20 heures pour prendre fin à 22 heures.