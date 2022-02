Le défenseur des Comores Chaker Alhadhur, qui a disputé la 8ème de finale de la CAN Cameroun 2021 face au pays hôte en tant que gardien de but, a mis son maillot en vente aux enchères à des fins caritatives.

Achevée le 6 février dernier, la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) n’a pas encore fini de parler d’elle. Et l’équipe des Comores, qui a dû jouer son huitième de finale sans gardien de métier, est en ligne de mire.

Chaker Alhadhur met aux enchères son maillot pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. Le défenseur des Comores était dans les buts contre le Cameroun en huitième de finale. «J’ai eu la chance de vivre un moment exceptionnel et c’était important pour moi que cette expérience puisse profiter à des causes qui me tiennent à cœur. C’est pourquoi je mets mon maillot de gardien des Comores (scotché au dos), porté lors du huitième de finale face au Cameroun, aux enchères. L’intégralité des bénéfices de cette vente aux enchères sera reversée à quatre associations. Je compte sur vous dès maintenant pour participer et relayer ce message à toutes vos connaissances…», a posté Alhadhur sur son compte twitter.

Pour rappel, ce maillot a d’ailleurs valu aux Cœla­can­thes, une amende de 5000 dollars. Il a été en effet couvert de bandes adhésives au niveau du dos, afin de cacher le numéro. Une action caritative et humaniste qui mérite d’être saluée.