Le sélectionneur des Lions, champion d’Afrique, a dit avoir «pardonné» à tous ceux qui ne l’avaient jamais épargné avec des critiques, parfois acerbes. Aliou Cissé l’a annoncé hier, lors d’une cérémonie dédiée aux Lions.

Avant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 et pendant même la compétition, le sélectionneur des Lions a été fort critiqué pour le choix de ses hommes et ses choix tactiques. «Je pardonne à tout le monde, du fond du cœur», a dit le champion d’Afrique, sous les applaudissements de l’assistance.

Le sélectionneur n’a pas été épargné par la pression du ministre Matar Ba, qui a avoué avoir mis la pression sur lui. «Aliou Cissé a essuyé des critiques et avait même les pressions du ministre que je suis», a dit Matar Ba, avant de souligner qu’un «professionnel doit être habitué aux critiques et pressions».

Avec Stades