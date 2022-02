Vainqueur de la Can et meilleur joueur du tournoi, Sadio Mané s’est mis sur le marché des transferts et ouvre la porte à un départ de Liverpool cet été. L’autre raison qui amène le Sénégalais à penser à un départ est liée à la signature de Luis Díaz qui évoluera au même poste.

Sadio Mané fait clairement partie des meilleurs joueurs de la planète. Quatrième au Ballon d’Or France Football 2019, le Sénégalais a surtout atteint un niveau exceptionnel. Il n’y a plus de challenges pour lui en Angleterre. Puisque le Ballon d’Or africain 2019 a déjà gagné avec Liverpool, la Ligue des Champions, la Premier League et la Supercoupe d’Europe. Après une brillante victoire à la Can 2021 avec le Sénégal, Mané souhaite passer à un niveau supérieur.

Selon le site Goal et repris par Afriquesports, le natif de Bambali s’est mis sur le marché des transferts et ouvre la porte à un départ de Liverpool cet été. Pour le média, Mané a déjà demandé à ses agents de rester à l’écoute des offres venant du Real Madrid et du Fc Barcelone. L’autre raison qui amène le Sénégalais à penser à un départ est la signature de Luis Díaz qui évoluera à son poste de prédilection.

«Il l’a fait savoir à ses agents»

«Comme nous l’avons appris, Sadio Mané est prêt à quitter Liverpool si Madrid ou Barcelone frappent à sa porte cet été et il l’a fait savoir à ses agents. La situation est cohérente, puisque le contrat se termine en 2023. Et Liverpool, s’il veut tirer profit de sa vente, devra le vendre sur le prochain marché. (…) L’une des raisons qui l’ont poussé à vouloir changer de décor est de pouvoir entrer dans le combat pour être le meilleur joueur africain de l’histoire», peut-on lire.

Salah déjà à Liverpool, Mané attendu jeudi

Finalistes de la Coupe d’Afrique des nations, dimanche, respectivement avec l’Egypte et le Sénégal, vainqueur de la compétition, Mohamed Salah et Sadio Mané ne devraient pas rejouer en même temps avec Liverpool.

Battu avec l’Egypte en finale de la Can, Salah, qui est rentré depuis lundi, pourrait rejouer dès ce jeudi avec Liverpool contre Leicester en Premier League. Par contre son coéquipier sénégalais sera encore absent. Leur entraîneur Jürgen Klopp a donné de leurs nouvelles, ce mardi en conférence de presse.

«J’ai discuté avec lui et la première chose que Mo m‘a dite, c’est : «Je suis prêt»», informe le coach des Reds. En revanche, Mané n’est pas encore rentré en Angleterre. Après avoir fêté le sacre des Lions au pays, l’enfant de Bambali, qui a été décoré hier avec ses coéquipiers, est attendu justement jeudi à Liverpool.

Mané et Mendy dans le cercle fermé des vainqueurs de Can et Ldc

Historique, tel un guide, Sadio Mané a conduit le Sénégal vers son premier sacre continental ce dimanche en battant l’Egypte en finale de la Can 2021.

A noter qu’avec ce sacre, Sadio Mané et Edouard Mendy rentrent dans le cercle restreint des joueurs africains qui ont décroché à la fois la Can et la Ligue des Champions (Ldc). On peut citer : Rabah Madjer (Algérie), Abedi Pelé (Ghana), Samuel Eto’o (Cameroun), Yaya Touré (Côte d’Ivoire), John Obi Mikel et Finidi George (Nigeria), Salomon Kalou (Côte d’Ivoire), Geremi Njitap (Cameroun).

Le Quotidien