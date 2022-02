Depuis quelques jours, une rumeur s’intensifie sur le départ du sélectionneur des Lions Indomptables, le Portu­gais Antonio Concecaio, au profit d’un sélectionneur local.

Pour le moment rien n’est encore dit sur le départ plutôt imminent de l’entraîneur qui a donné au Cameroun la 3e place plutôt que la 1ère comme on s’y attendait.

Depuis la rencontre «ratée» qui a opposé le Cameroun à l’Egypte lors de la demi-finale, le sélectionneur, qui avait été vu au départ de cette compétition comme celui dont l’équipe avait besoin, s’est vu foudroyé de critiques sur le choix de ses joueurs lors de ladite rencontre. Plus explicitement encore, sur le choix de ses tireurs lors de la séance des tirs au but. Un désastre terminé par un vol plané de Clinton Njie et couronné par la défaite des Lions Indomptables malgré leur bonne performance.

Le Portugais a alors tenté de se rattraper en s’offrant la 3e place face au Burkina Faso.

Cela ne saurait être suffisant pour les amoureux du football qui aurait voulu voir le pays organisateur soulever la Coupe et accrocher une 6e étoile à son maillot.

Pour le moment, rien n’est encore officiel ; mais des rumeurs plutôt fortes semblent porter le choix sur certains anciens internationaux dont deux, en l’occurrence de l’ancien capitaine des Lions Indomp­tables, Rigobert Song, et Patrick Mboma. Même le nom de Claude Le Roy est avancé.

Beaumelle en sursis

A la veille de la Coupe du monde 2022, le Cameroun aura surtout besoin d’un entraîneur qui lui fera traverser les qualifications.

Chez les Eléphants aussi ça râle. Ayant échoué dans sa double mission de qualifier la sélection ivoirienne au Mondial et de remporter la Can, l’entraîneur français, Patrice Beaumelle, ne fait plus l’unanimité auprès des supporteurs ivoiriens.

Conscient de la délicatesse de sa mission, le Comité de normalisation a décidé de laisser ce dossier à la charge du nouveau président de l’instance faîtière du football ivoirien, qui sera élu au mois de mars prochain.

De ce fait, l’entraîneur français aura la lourde tâche de veiller sur les destinées des Eléphants lors des deux confrontations amicales, face respectivement à la France et à l’Angleterre, prévues pour les 25 et 29 mars.

Nigeria : Augustine Eguavoen confirmé sur le banc

La Fédération nigériane avait annoncé en décembre dernier, l’arrivée du nouveau sélectionneur des Super Eagles qui se nomme Jose Peseiro. Mais le Portugais va désormais chercher d’autres destinations s’il veut diriger une sélection africaine. En effet, les performances des Nigérians à la Can ont poussé la Fédération à revoir sa décision. Malgré son élimination surprise, le Nigeria a enregistré trois (3) victoires lors de la phase de poule. La Fédé­ration assure que le sélectionneur, Augustine Eguavoen, va bel et bien poursuivre son aventure sur le banc et sera secondé par Emmanuel Amu­nike. Les Nigérians veulent s’inspirer de certaines fédérations africaines qui ont déjà remporté un trophée avec des sélectionneurs locaux, comme l’Algérie en 2019, et récemment le Sénégal.

Avec lequotidien