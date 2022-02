L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a avoué que Mohamed Salah était encore touché par la défaite de l’Égypte en finale de la CAN face au Sénégal. Mais selon le tacticien allemand, l’attaquant des Reds peut tirer avantage de sa frustration.

Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool) : « Il (Mohamed Salah) est très déçu. Évidemment, c’était quelque chose d’énorme. Perdre une finale est toujours très difficile, mais perdre de la façon dont ils l’ont perdue était particulièrement difficile. C’est ce qu’il a ressenti lui aussi. Donc oui, il est heureux d’être de retour, mais il est aussi déçu, énormément. Nous avons évidemment parlé du tournoi et de tout le reste, nous verrons bien. Il va faire face à cela. Hier (mardi), tout le monde a pu voir qu’il avait la finale en tête.

Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’espace pour plus de détermination dans l’esprit de « Mo ». Il est très déterminé. Utiliser ce genre de choses, c’est notre travail quand on perd une finale. Nous sommes évidemment le meilleur exemple pour cela. Quand on perd une finale, c’est vraiment dur, mais si on s’en sert pour le prochain grand match ou le prochain grand tournoi, alors ça peut au moins être utile. Donc oui, il en profitera et nous aussi, mais je ne sais pas exactement de quelle manière. »

L’Equipe