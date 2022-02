À événement exceptionnel, prime exceptionnelle pour les Lions. Pour récompenser les champions d’Afrique de la CAN 2021, le président de la république du Sénégal, Macky Sall annonce un joli pactole.

Le Sénégal a remporté ce dimanche la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui s’est jouée au Cameroun en s’imposant face à l’Egypte de Mohamed Salah (0-0, 4-2). Et, pour recommencer les joueurs qui ont permis au Sénégal de décrocher son premier titre continental, le président de la république du Sénégal a annoncé que chaque membre de la délégation qui sont au nombre de 52 va toucher une prime phénoménale de 50 millions.

Et ce n’est pas tout, le président a décidé de leur octroyer deux terrains chacun, soit un de 200m2 à Dakar et un autre de 500m2 à Diamniadio pour former la cité de la Tanière.

