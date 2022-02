Après leur brillante performance au cours de cette coupe d’Afrique des nations, les Lions de la Téranga ont finalement réussi à ramener le trophée tant attendu depuis des décennies par le peuple sénégalais.

En battant, cette belle équipe égyptienne, l’équipe nationale de football du Sénégal se hisse ainsi sur le toit de l’Afrique. Mais cette consécration a été accompagnée par toute une équipe soutenue bien évidemment par les acteurs du sport sénégalais.

Cet-après midi, les lions ont atterri sur le tarmac de l’aéroport Léopold Sédar Senghor où le président de la République et sa délégation les ont accueillis. Les Lions de la Téranga se sont dirigés ensuite vers l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en passant par la Médina, Sandaga, jusqu’au palais présidentiel après avoir communié avec le peuple sénégalais sorti massivement les accueillir et leur montrer leur soutien et leur réaffirmer leur reconnaissance.

Une fois au palais, un des Lions du Sénégal, en l’occurrence Sadio Mané, s’exprimant au micro de la chaîne nationale, la Rts, a salué cet engouement et cette détermination des sénégalais qui ont cru en leur potentialité. « En 2019, quand nous avions perdu la finale, les sénégalais nous ont accueilli en héros. Cela nous a beaucoup plus donné de motivation. On s’est donné à fond, et nous avons réussi à amener la coupe », dira le meilleur joueur de la Can.

Sur le président de la République du Sénégal, Sadio Mané s’estime tout simplement inspirer : « Il nous supporte, nous encourage et nous appelle tout le temps. Cela a bien joué sur notre mental. D’ailleurs, pendant la Can, il nous appelait tout le temps en nous demandant d’y croire. Ce qui nous a beaucoup fait du bien », a encore soutenu le champion d’Afrique.

