Après leur sacre à la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal pourrait bien tenter d’attirer de nouveaux binationaux évoluant en Ligue 1.

Remporter la Coupe d’Afrique des Nations fait-il de vous une nation plus attirante ? Dimanche, le Sénégal a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la CAN en s’imposant lors de la grande finale face à l’Égypte aux tirs au but. De quoi attirer de nouveaux joueurs dans la sélection à l’approche des matchs de barrages ? C’est en tout cas une piste imaginée par la fédération sénégalaise et révélée par le quotidien l’Équipe qui fait état de deux noms bien connus en Ligue 1 pour Aliou Cissé.

Diop et Kamara visés

En effet, la fédération espérerait attirer Sofiane Diop (AS Monaco) et Boubacar Kamara (OM), les deux hommes bénéficiant des deux nationalités. L’objectif est de les convaincre d’être là pour le barrage face à l’Égypte, décisif pour la qualification pour le mondial au Qatar fin 2022. Le second avait affiché sa joie sur les réseaux sociaux après le sacre du Sénégal, maillot sur les épaules. En 2018, les Lions de la Teranga avaient été éliminés à cause d’un plus grand nombre de cartons jaunes par rapport au Japon. Un coup dur encore en travers de la gorge des Sénégalais.

La joie de Bouba Kamara 😍😍 pic.twitter.com/d6TfWITxbn — BAMBA DIENG ET PAPE GUEYE SONT CHAMPIONS D’AFRIQUE (@Allan_Okaay) February 6, 2022

