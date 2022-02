Ce mardi, l’instance internationale a dévoilé le nouveau classement des meilleures nations du football mondial. Et si la hiérarchie n’a pas ou peu été bouleversée, quelques petits changements sont toutefois à noter. Suite au sacre des Lions de la Téranga, leur premier d’ailleurs, qui succèdent à l’Algérie, ils consolident leur première place en Afrique et empochent 6,67 points de plus. Ainsi, les joueurs d’Aliou Cissé remportent deux places au classement. Ils sont désormais 18e mondial avec un total de points égal à 1 587,86.