Champion d’Afrique avec le Sénégal, Bouna Sarr (30 ans) pourrait quitter le Bayern Munich, lors du prochain marché des transferts, pour plus de temps de jeu.

Selon le journal allemand Bild, le latéral droit des Lions pourrait quitter le Bayern de Munich afin de se procurer plus de temps de jeu. Bouna Sarr intéresserait plusieurs clubs tels que l’AS Roma (Serie A) et le LOSC (Ligue 1) et pourrait donc rebondir en élite française qu’il connaît bien.

Bouna Sarr n’a en effet disputé que 10 matchs cette saison pour une seule titularisation. Toutefois, la situation pourrait changer pour le nouveau champion d’Afrique à en croire les mots récents de son coach Julian Nagelsmann. « Je suis content que Bouna joue pour le Sénégal, il était évidemment meilleur que ses concurrents. Il a besoin des minutes pour conduire un certain rythme. C’est bien pour lui. Ensuite, nous verrons comment il revient et s’il peut s’affirmer plus qu’il ne l’a fait au Bayern », a récemment déclaré le technicien allemand.

