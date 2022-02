La 2ème saison de la Basketball Africa League (BAL) va se jouer sans bulle. L’annonce est faite par le président de la Ligue africaine, Amadou Gallo Fall. Cette saison va débuter le 5 mars prochain au Sénégal, dans la salle de Dakar Arena.

« Nous sommes très avancés sur les préparatifs. La 2ème saison sera lancée le 5 mars prochain à Dakar Arena. Nous avons eu un premier événement avec l’annonce des pays qui devront abriter les matchs. Cette année, on va jouer sans bulle si les conditions sanitaires le permettent. Le 8 février, nous allons organiser à Dakar une session. Il y aura du beau monde et tous les 12 clubs qualifiés seront invités. On va communiquer sur la saison, dévoiler les informations sur la saison, la composition des groupes, bref tout le programme de cette édition », confie Amadou Gallo Fall au quotidien sportif sénégalais Record.

En 2021, la BAL avait mis toutes les équipes, son personnel, les journalistes et autres acteurs dans des bulles à Kigali. Cette année, il y aura trois étapes : Dakar (5 -15 mars), Caire (9 – 19 avril) et Kigali (21-28 mai).

.

Record