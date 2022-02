À Dakar, c’était l’explosion de joie, dimanche soir, après la finale de la Coupe d’Afrique des nations à Yaoundé, où le Sénégal s’est imposé face à l’Égypte aux tirs aux buts. Les Sénégalais ont célébré le premier titre de leur équipe.

« Champions d’Afrique. Quel match ! Quelle équipe ! Vous l’avez fait. Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale. Félicitations à nos héros. » Comme tous les Sénégalais, le président Macky Sall a rendu hommage, sur Twitter, aux Lions de la Teranga, vainqueur de la première CAN de leur histoire, face à l’Égypte, dimanche 6 février, à Yaoundé.

Une immense clameur a retenti dans la capitale sénégalaise quand la star de l’équipe, Sadio Mané, a réussi le penalty de la victoire lors de la séance de tirs aux buts (0-0 a.p., 4 t.a.b. à 2). Des centaines de supporters, vêtus du maillot du Sénégal, ont afflué sur la Place de l’Indépendance, près du Palais présidentiel, dans le centre administratif de Dakar, où la police avait érigé des barrières.

Une ambiance festive s’est emparée de toute la ville de Dakar et de sa banlieue, au milieu des drapeaux du Sénégal, accrochés aux immeubles, sur les véhicules, sur les artères et les trottoirs, dans plusieurs quartiers. Les lieux ont vibré au son des klaxons, vuvuzelas, sifflets, cris de joie, des pétards illuminant parfois le ciel, ou encore des danses et chansons à la gloire de la sélection.

« Le plus beau jour de ma vie »

L’ambiance était folle, au Monument de la Renaissance, statue monumentale qui domine Dakar depuis la zone du quartier des Mamelles, au pied duquel était installée une fanzone. Les gens s’enlaçaient au milieu des feux de joie après la séance des tirs aux buts.

« Je suis content. C’est le plus beau jour de ma vie », affirme Modou Ba, laveur de voitures. « On a attendu longtemps. (La coupe) est finalement là ! On en avait vraiment besoin », renchérit un autre habitant, Seydou Nourou Diop.

Au pied du monument, les supporters ont ensuite quitté la fanzone pour gagner la rue, certains debout sur des voitures dont des pick-up, se mêlant à la foule qui sortait pour participer à la fête.

C’est parti pour une longue nuit de fête à Dakar…

France 24 avec AFP