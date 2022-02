Vainqueur de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Pape Gueye s’est exprimé sur cette soirée historique qu’il qualifie comme le plus beau jour de sa vie.

« On attendait que ça. On savait que ça allait être un match compliqué mais on a bien joué devant. On l’a fait pour les 16 millions de sénégalais. On s’attendait à un match compliqué, on s’est préparé en conséquence. Nous sommes champions d’Afrique et c’est le plus beau jour de ma vie. Merci à tous les sénégalais qui nous ont supporté« , a laissé entendre le milieu sénégalais au micro de Canal+ après la victoire, face aux pharaons d’Egypte, en finale de la CAN Cameroun 2021.

« Tout le monde pleure de joie. On va aller profiter avec tout le monde, la famille, on est très content. J’ai fait du chemin pour arriver jusqu’ici. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidé au quotidien« , poursuit Pape Gueye avant de conclure : « Rendez-vous tous à Dakar, ça va péter !« .

wiwsport.com