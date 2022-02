Vainqueur de leur première CAN de toute l’histoire du Sénégal, les joueurs de l’équipe nationale ont reçu un accueil incroyable.

Des centaines de milliers de Sénégalais se sont déplacés et ont suivi la parade des joueurs depuis l’aéroport de Yoff. Même actuellement, les joueurs peinent à se frayer un chemin pour rejoindre le Palais de la République. Du jamais vu.

— Arona Bâ (Be Grateful🙏) (@RealAronaBa) February 7, 2022

La foule, la joie et les émotions 🔥🔥🇸🇳🔥🇸🇳🇸🇳♥️♥️ Du jamais vu 🔥🔥🔥🇸🇳🔥

The Senegal national team has arrived in Dakar 🇸🇳⭐️🏆

🎥 Édouard Mendy pic.twitter.com/X8KssUKyNc

— NWE (@NWEworldwide_) February 7, 2022