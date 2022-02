La CAF a publié l’équipe type de la CAN 2021, avec 4 sénégalais Sadio Mané, Edouard Mendy, Nampalys Mendy et Saliou Ciss titulaires, et Kalioudou Koulibaly et Famara Diedhiou parmi les remplaçants.

Les Lions du Sénégal, champions d’Afrique, dominent l’équipe type des meilleurs joueurs de la CAN 2021. Sadio Mané désigné meilleur joueur du tournoi et Edouard Mendy meilleur gardien de la compétition sont bien présents. A leurs côtés on retrouve Nampalys Manedy dans l’entrejeu et Saliou Ciss au poste de latéral gauche.

Deux autres Lions, Kalioudou Koulibaly et Famara Diedhiou sont eux sur le banc des remplaçants.

wiwsport.com