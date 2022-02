C’est la bonne ! Après avoir raté le sacre en terre égyptienne contre l’Algérie, la sélection sénégalaise vient de décrocher son premier titre continental. Au terme d’un match longtemps incertain, la bande à Sadio Mané a mis fin à la malédiction qui les privait de ce titre en battant l’Égypte de Mouhamed Salah aux tirs au but (0-0, 4-2). Un bonheur éternel !

Ismaila Sarr titulaire

L’équipe nationale du Sénégal joue sa troisième finale de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations ce soir sur la pelouse du stade Olembé face à l’Egypte, l’équipe la plus titrée du continent avec 7 trophées dans son armoire. Après avoir manqué les deux derniers rendez-vous, le premier en tant que joueur et capitaine et le second à la tête de la sélection sénégalaise, Aliou Cissé a l’occasion de se racheter en offrant la première étoile aux sénégalais. Pour cela, le sélectionneur des Lions, a lancé son onze d’habitude avec un seul changement, le retour d’ismaila Sarr. Auteur d’un but et d’une passe décisive en deux matchs soit 57 minutes, l’attaquant de Watford a pris la place de Bamba Dieng sur le côté droit. Pour le reste, pas de surprise ! Le Sénégal joue avec Edouard Mendy au poste de gardien et le capitaine Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo en charnière centrale. Bouna Sarr, à droite, et Saliou Ciss, à gauche, assureront aux postes d’arrière-latéraux. L’entrejeu sera occupé par Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gueye, alors que Sadio Mané et Famara Diedhiou complètent l’attaque.

Sans but à la mi-temps, le Sénégal domine

Et très vite, les Lions de la Teranga vont prendre les devants dans cette finale. Servi par Idrissa Gueye, Saliou Ciss contrôle parfaitement de la poitrine et se projette dans la surface de réparation. Trop rapide, il est fauché par Abdel Monem (4e). Le penalty est indiscutable ! Sadio Mané se présente alors face à l’infranchissable Gabaski. Mais l’attaquant de Liverpool plonge du bon côté et repousse la frappe du Sénégalais (7e). Quelques instants plus tard, c’est au tour d’Ismaïla Sarr de s’essayer. Mais sa tentative, trop écrasée, est facilement captée par le portier égyptien (12e). Au quart d’heure de jeu, le Sénégal tient la possession de balle (60 %), tandis que l’Égypte ferme le jeu et ralentit le rythme. Les Lions de la Teranga parviennent toutefois à se créer de bonnes situations, notamment côté droit avec les débordements tranchants d’Ismaïla Sarr (18e, 23e). La première réponse égyptienne est à l’initiative de Mohamed Salah – peu avant la demi-heure de jeu – qui dribble quatre joueurs sénégalais avant de frapper. Trop écrasé là encore, le tir est aisément capté par Édouard Mendy (28e).