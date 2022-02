Face à l’équipe nationale de l’Egypte ce soir pour la grande finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au stade Olembé, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a décidé d’envoyer cinq joueurs de la sélection Sénégal en tribunes.

Après la publication de la feuille de match du Sénégal dévoilant les 23 joueurs éligibles pour cette contre contre l’Egypte comptant pour la finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, 5 d’entre eux sont déçus, car seront absents. C’est ainsi que, Barada Faty, Abdoulaye Seck, Mame Baba Thiam, Moustapha Name et Habib Diallo assisteront au match depuis les tribunes du Stade Olembé de Yaoundé.

Un chiffre attendu car seuls 23 sur les 28 joueurs sélectionnés doivent figurer sur la fiche technique les jours de match. Depuis le début de cette compétition seuls, Alioune Badara Diallo, Abdoulaye Seck, Moustapha Name et Alfred Gomis n’ont pas eu la chance de fouler les pelouses du Cameroun, pays hôte de la CAN. Le portier du stade rennais est par contre présent sur le banc de touche.

