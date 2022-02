Le Sénégal et l’Egypte croisent le fer pour la première fois de leur histoire en finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche à 19h GMT au Stade d’Olembe. Vierges de tout palmarès, les Lions du Sénégal ont l’occasion d’écrire l’histoire en terre camerounaise, face à l’équipe la plus titrée de cette compétition. Les anciens internationaux sénégalais donnent la clé du match.

Khalilou Fadiga

« Nous sommes l’une des meilleures équipes d’Afrique. Au niveau qualité intrinsèque nous avons les meilleurs joueurs aussi. Lors des quarts et demi finale, on a aussi trouvé que tactiquement on avait le niveau. Maintenant si vous demandez aux supporters sénégalais que je suis aussi je dirais qu’il est plus que temps de le gagner. On en a vraiment envie et on a mis tous les atouts de notre côté pour pouvoir finalement gagner cette coupe d’ Afrique des Nations qui nous tendait les bras il y’a deux ans malheureusement on n’a pas réussi à soulever le trophée et cette fois-ci j’espère qu’on aura beaucoup plus réussite que de lors de la dernière CAN. »

Mamadou Niang

« C’est du 50/50, les deux équipes sont montées en puissance. On a fait une première partie au niveau des qualifications des phases de poules compliquée, ça été très dure, mais on a réussi à finir premier de notre groupe et sur les matchs à éliminations directe, on a su élever notre niveau et se qualifier match après match. Aujourd’hui on va jouer contre une équipe égyptienne qui est habituée à ces genres d’événements. Ça sera un match compliqué pour nous, nous sommes les outsiders mais on va jouer ce match à fond. »

Alassane Ndour

« Il faudra jouer ce match comme si c’était notre dernier de notre vie. Il faudra le jouer avec sérieux, bravoure de concentration et d’abnégation. Parce que c’est une finale exceptionnelle. Une finale à Yaoundé qui va rentrer dans les annales du football africain. C’est maintenant aux sénégalais de prendre les égyptiens au sérieux et de jouer à fond. Surtout de garder notre assise défensive parce que l’Égypte joue beaucoup en contre et surtout sur leur côté droit, leur côté fort, avec des joueurs comme Mohamed Salah qui profite souvent des brèches de l’adversaire pour pouvoir faire la différence. La balle est désormais dans notre camps, il faudra qu’on joue notre vrai football pour remporter le trophée. »

