Tout est déjà grand depuis maintenant deux éditions, mais les Lions ont encore une fois l’occasion d’entrer dans l’histoire du football africain. Après l’exploit de revenir en finale, le Sénégal est à un match de s’offrir une étoile ce dimanche face à l’Egypte.

Une victoire ! Une victoire seulement sépare le Sénégal de son premier sacre continental en football. Ce dimanche, les Lions d’Aliou Cissé qui effectuent leur retour en finale après celle perdue en 2019 face à l’Algérie, reviennent cette année avec l’espoir d’être sacrés champions d’Afrique. Les Lions sont au seuil du panthéon africain.

Mais, en face, le Sénégal n’a pas un petit morceau. Si le Sénégal devait être sacré ce soir sur les terres camerounaises, il le sera devant le pays le plus titré du continent et le plus emblématique : l’Egypte ! Les Pharaons amenés par un Mohamed Salah, sont forts de leur expérience et de leur assise défensive qui ont trompé les Marocains et les Camerounais, respectivement en quart de finale et en demi-finale.

Mais, quelle que soit la force de l’Egypte cette année, les Lions sont plus que motivés pour aller chercher ce premier sacre ce soir du 6 février 2022 au Stade Olembé de Yaoundé. Réussiront-ils cette fois à inscrire leurs noms au panthéon du football africain ? Sadio Mané et ses partenaires se sentent prêts à le faire ce soir. Car aucun autre résultat ne comptera pour eux. Abdou Diallo n’en dira pas moins !

wiwsport.com