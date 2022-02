Les images ont fait le tour de la toile. A quelques heures du coup d’envoi de la grande finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui mettra aux prises le Sénégal à l’Égypte, quelques membres de familles des joueurs sont restés bloqués à l’Aéroport. Mais c’est la faute à qui? En effet, l’instance faitière du Football sénégalais a pointé du doigt la compagnie sénégalaise Air Sénégal.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, la fédération sénégalaise de Football estime que membres des familles des joueurs laissés à l’aéroport est en partie la faute à la compagnie aérienne sénégalaise, Air Sénégal, partenaire de cette dernière. Puisque qu’elle était chargée d’assurer le déplacement des familles des joueurs.

« La Fédération Sénégalaise de Football informe l’opinion qu’elle avait pris toutes les dispositions pour convoyer les familles des joueurs de l’équipe nationale et les membres du COMEX de la FSF par vol spécial de la Compagnie Air Sénégal qui s’était engagée à cet effet en tant que Partenaire de la FSF. Grande a été notre surprise ce matin de constater que sur 2 vols affrétés pour un nombre estimé de 530 places, aucun des membres de famille des joueurs et aucun membre de la FSF n’a pu embarquer pour des raisons inconnues, ce, alors qu’ils devaient être prioritaires sur ces vols », écrit la FSF dans un communiqué.

Elle exige des explications au près de la compagnie. « La FSF déplore au plus haut point cette situation préjudiciable à l’équipe et à l’encadrement et attend de la Compagnie Air Sénégal les explications officielles sur de tels manquements. Se réservant le droit de tirer toutes les conséquences de cette situation, la FSF présente ses excuses aux joueurs, à l’encadrement et à leurs familles ainsi qu’aux Fédéraux concernés. »

wiwsport.com