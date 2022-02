Le Sénégal, tout comme Sadio Mané, est au toit de l’Afrique. L’attaquant sénégalais a été élu meilleur joueur de la CAN 2021.

L’Equipe Nationale du Sénégal s’est proclamée Championne d’Afrique ce dimanche soir en battant l’Egypte à l’issue de la séance des tirs au but. Sadio Mané, auteur de trois buts et deux passes décisives dans la compétition, a été élu meilleur joueur de cette CAN 2021.

