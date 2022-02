Après le rendez-vous raté en Egypte où l’équipe nationale du Sénégal a été battue en finale par l’Algérie sur la plus petite des marques, les Lions ont l’occasion d’écrire l’histoire. Ce dimanche à 19h GMT, Sadio Mané et sa bande rencontrent en finale l’Egypte de Mohamed Salah, la formation la plus titrée de cette compétition avec 7 trophées. Vierges de tout tout palmarès, les Lions de la Téranga ont les faveurs des pronostics.

Le match est diffusé par la chaîne nationale sénégalaise RTS1, détentrice des droits sénégalais pour la compétition. Cette rencontre sera également retransmise en live sur wiwsport et sur Canal+.