Aliou Cissé a effectué à un changement dans son onze de départ pour affronter l’Egypte en finale de la CAN 2021. Ismaïla Sarr sera titulaire pour la première fois.

On reprend presque les mêmes et on écrit à jamais l’histoire. Ce dimanche soir, pour affronter les Pharaons d’Egypte au Stade d’Olembé de Yaoundé en finale de la 33e édition Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, qui maintient sa confiance au système en 4-3-3, a choisi de procéder à un changement d’hommes.

Moins remuant en demi-finale, lors de sa première titularisation en sélection, le jeune attaquant Cheikh Ahmadou Bamba Dieng laisse sa place à Ismaïla Sarr, habituel titulaire au poste et auteur de deux excellentes entrées en jeu lors de deux derniers matchs. Totalement et parfaitement remis de sa blessure, l’ailier de 23 ans va connaître sa première titularisation dans le tournoi.

Pour le reste, pas de surprise ! Le Sénégal jouera avec Edouard Mendy au poste de gardien et le capitaine Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo en charnière centrale. Bouna Sarr, à droite, et Saliou Ciss, à gauche assureront aux postes d’arrière-latéraux. L’entrejeu sera occupé par Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gueye, alors que Sadio Mané et Famara Diédhiou complètent l’attaque.

Le onze officiel du Sénégal face à l’Egypte

E. Mendy – Bouna Sarr, Koulibaly ©, Abdou Diallo, Ciss – Idrissa Gueye, N. Mendy, Kouyaté – Ismaïla Sarr, Diédhiou, Mané

wiwsport.com