La dernière bataille, l’ultime fusille. Au regard de ses prestations lors des deux derniers matchs, Ismaïla Sarr devrait démarrer en tant que titulaire la finale face à l’Egypte.

Le 20 novembre 2021 face à Manchester United, suite à un vilain et sale tacle du milieu de terrain international néerlandais Donny van de Beek, Ismaïla Sarr subissait une blessure à un ligament du genou. Quelques jours plus tard, Watford, à travers son staff médical, a annoncé un diagnostique qui aura besoin plus d’un mois d’absence.

Ce jour-là, on commençait à craindre le pire pour le joueur mais aussi pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Pourtant convoqué par Aliou Cissé, sa CAN 2021 semblait être en total danger. Et puis non. Malgré une longue bisbille entre fédéraux sénégalais et dirigeants de Watford, le joueur sera là jusqu’au bout du tournoi.

Fracassant comme Izo

Cependant, Ismaïla Sarr aura passé la moitié de la compétition en Espagne, à Barcelone, pour sa dernière phase de récupération et manque les quatre premiers matchs du Sénégal. Heureusement qu’à son absence, d’autres joueurs étaient là pour bien faire le travail. Puis son retour, ce ne sera qu’aux quarts de finale.

Mais il assure et rassure. Entrée en jeu pour 32 minutes face à la Guinée-Equatoriale, Ismaïla Sarr n’aura pas mis du temps pour faire chavirer le Stade Omnisport de Douala de par ses accélérations fulgurantes. Cerise sur le gâteau et à la réception d’une passe merveilleuse de Saliou Ciss, il inscrit le troisième but d’un Sénégal victorieux 3 à 1.

Titulaire en finale

En demi-finale face au Burkina Faso, beaucoup s’attendaient à son retour dans le onze de départ d’Aliou Cissé. Mais le sélectionneur a préféré respecter ses mots et de ne pas faire « n’importe quoi » avec l’enfant de Saint-Louis. Il lui offre 25 minutes sur la pelouse et puis le joueur se montre une nouvelle fois décisif en délivrant une passe à Sadio Mané.

Autant dire alors qu’Ismaïla Sarr a brillamment offert de belles prestations dans cette CAN 2021 en étant pas titulaire. Pour autant, devrait-il être titulaire d’emblée pour cette finale face à l’Egypte. Mauvaise nouvelle pour les Pharaons car la réponse est oui : l’attaquant de Watford va certainement reprendre sa place sur l’aile droite pour former un trio avec Sadio Mané et Famara Diédhiou.

