Le latéral gauche Marwan Daoud a été sanctionné de deux matchs pour sa conduite « violente » suite aux altercations entre les égyptiens et les marocains en 1/4 de finale. Dans la nuit du samedi à dimanche, le jury d’appel de la confédération africaine de football a accepté le recours des égyptiens et Daoud pourra participer à la finale de la CAN prevue ce soir à 19h Gmt contre le Sénégal.

Le Pharaon peut ainsi disputer la derniere rencontre de cette CAN, ce dimanche 6 février contre les Lions du Sénégal. A noter que le joueur en question (2 sélections) n’a pas disputé la moindre minute dans cette compétition avec la sélection égyptienne.