Édouard Mendy a été élu meilleur gardien de la Coupe d’Afrique des Nations à l’issue de la finale remportée face à l’Egypte (0-0, 4 tab à 2). Impérial tout au long de cette après campagne avec seulement deux buts encaissés, décisif en final en stoppant une tentative égyptienne lors de la séance de tirs au but.

Edouard Mendy a pris en main le destin des sénégalais pour les mener, sur le toit de l’Afrique pour la première fois de son histoire. Il remporte donc logiquement le prix du meilleur gardien de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Lors de la séance des tirs au but, il endosse le costume du héros avec bien sûr Sadio Mané. Le champion d’Europe avec Chelsea stoppe la tentative de Lascheen après avoir vu celle d’Abdelmonem frapper le poteau. C’est un trophée de plus pour le portier de Chelsea, champion d’Afrique avec le Sénégal, après avoir été couronné de « The Best du meilleur gardien de l’année 2021.

The brick wall 🧱 Edouard Mendy earns the best goalkeeper award in the #TotalEnergiesAFCON2021 🧤#AFCON2021 pic.twitter.com/Hs6cqM3GzF — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) February 6, 2022

