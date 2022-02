Le Sénégal et l’Égypte s’affrontent ce dimanche au Cameroun à Yaoundé en finale de la Coupe d’Afrique des nations, édition 2021. Babacar Louis Camara, ancien capitaine de l’équipe nationale a envoyé un message fort aux Lions, en quête de leur premier trophée continental de leur histoire.

« La finale de la coupe d’Afrique des Nations de football de dimanche à Yaoundé nous opposant à l’Egypte a une signification profonde.

Elle se vérifie et participe à la notoriété de notre cher pays, le Sénégal. En remportant la Coupe d’Afrique des Nations, notre performance sera assimilée aux grandes et nobles vertus de notre peuple que sont le Diom, Fouleu et le Fayda ! Les images saisissantes de la jeunesse sénégalaise, enthousiaste, délirante et euphorique à travers tout le Sénégal, après la belle victoire face au Burkina Faso, atteste de façon éclatante que la Nation sénégalaise est unie devant l’adversité. Face à l’Egypte, il nous faudra beaucoup de vigilance pour contenir les provocations et intimidations des Egyptiens (leurs seules armes).

Ne nous concentrons pas et restons fixés sur l’essentiel objectif qu’est la victoire finale. En jouant avec nos qualités que sont : Puissance – Densité – Vitesse et Rythme ; il ne fait pas l’ombre de doute que nous vaincrons. Attaquons avec force, détermination et agressivité.

Pour terminer, nous félicitons les techniciens, les joueurs et toute la Fédération sénégalaise de Football, en insistant auprès des joueurs sur le strict respect dans la rigueur des consignes de jeu. Allez les Lions, rugissez ! »

Babacar Louis Camara Ancien capitaine de l’Equipe Nationale