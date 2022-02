Le défenseur international sénégalais et Gaziantep réalisent une première période époustouflante face à Sivasspor.

Dans le cadre de la 24e journée du Championnat de Première Division de Turquie, Gaziantep accueille Sivasspor ce samedi end début d’après-midi. Une rencontre qui sera difficile à oublier pour le défenseur international sénégalais El Hadji Mison Boncur Djilobodji, dit Papy Djilobodji.

En première mi-temps, Gaziantep mène déjà 3 à 1, et pouvait accentuer son avance sans le but annulé à Stelios Kitsiou. Titulaire, Papy Djilobodji a d’abord ouvert le score dès la 6e minute, avant de tripler la mise à la 41e pour s’offrir de ses deuxièmes et troisièmes buts cette saison en Championnat.

DEVRE | Gaziantep FK 3-1 Sivasspor pic.twitter.com/3WsZsQ5KqZ — Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 5, 2022

