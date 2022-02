La clef de la finale de la Coupe d’ Afrique des nations 2021 qui se jouera ce dimanche au stade Olembé de Yaoundé se jouera sur le flanc gauche, a laissé entendre l’ancien attaquant sénégalais, Boubacar Sarr Locotte, qui a passé plusieurs années sur le banc de l’équipe française du Paris Saint-Germain.

« Notre côté gauche avec Saliou Ciss et Sadio Mané nous a donné beaucoup de satisfaction notamment sur le plan offensif et il se trouve aussi que l’Egypte compte sur Mohamed Salah qui se trouvera sur cette partie du terrain« , a expliqué Locotte.

Ciss pouvant arriver à se projeter en attaque, « il faudrait que Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye soient vigilants pour assurer les arrières puisqu’il y aura Salah qui va vite et est très adroit en position de contres », a ajouté l’ancien entraîneur national.

« De notre capacité à pouvoir gérer cet équilibre défensif et offensif en général et en particulier sur notre flanc gauche pourrait se trouver la clef de la rencontre« , a analysé l’ancien attaquant des Lions, qui fait partie de l’équipe du Sénégal vainqueur (1-0) de celle de l’Egypte, au Caire, lors de la CAN 1986.

A côté de cette prudence, Locotte a invité les Lions à prendre le jeu à leur compte « à prendre les Pharaons très haut sur le terrain« . « Nous ne devons pas leur permettre de dicter leur rythme à la rencontre, c’est à nous de donner le tempo comme lors matchs contre le Cap Vert par exemple« , a-t-il dit.

L’Egypte a réussi à le faire, contre le Maroc et le Cameroun, a rappelé le technicien, estimant qu’avec trois matchs joués, qui se sont terminés par des prolongations et des tirs au but, l’équipe égyptienne aurait tendance à gérer ses efforts. « Nous ne devons pas permettre cela même s’il est important de garder la vigilance du début à la fin face à des joueurs comme Salah qui, en plus de ses qualités techniques et de son adresse, va très vite« , a-t-il ajouté.

APS