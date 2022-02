La date de reprise du Championnat de Ligue 1 et Ligue 2 est désormais connue.

Après une trêve d’un mois observée en raison de la participation du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, les Clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sont désormais fixés concernant le retour du Championnat. Une reprise qui aura lieu le week-end des samedi 12 et dimanche 13 février, soit une semaine après la finale de la CAN 2021.

Cela coïncidera alors avec la 9e journée. Après journées disputées, le Casa Sports de Ziguinchor, seule formation encore invaincue, tient les commandes de Ligue 1 avec 16 points, soit deux unités d’avance sur le Jaraaf et le Guédiawaye FC. En Ligue 2, c’est le Stade de Mbour qui mène la danse devant Walydaan.

