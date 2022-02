À la veille d’affronter l’Egypte en finale de la CAN 2021, l’attaquant sénégalais de 26 ans est passé dans l’émission ‘Tot Gira‘ de la Catalunya Ràdio, à Barcelone, pour parler de ce rendez-vous plus qu’important pour le football sénégalais.

Quels sont vos sentiments avant cette finale ?

Nous sommes un peu habitués. Nous avons joué une finale en 2019, en Egypte, contre l’Algérie. Mais ça n’a pas terminé comme nous souhaitions. On espère donc que celle-ci sera la bonne.

Est-ce qu’il y une pression qui se dégage après cet échec en 2019 ?

Nous sommes une grande nation du football africain. Avec toutes nos qualités, avec les générations respectives qu’on a eues, de très grands joueurs, c’est assez incroyable de ne pas avoir toujours gagner une Coupe d’Afrique. Gagner cette CAN demain serait rentrer définitivement dans l’histoire du Sénégal.

Vous avez eu des difficultés au début du tournoi mais vous êtes montés en puissance …

Oui, notre début n’a pas été du tout facile. Mais c’est comme ça, aucun début n’est facile. Nous ne jouions pas assez bien. Mais le plus important a été de monter en puissance. Je me rappelle qu’en 2010, l’Espagne n’avait pas bien débuter la Coupe du Monde mais au final, elle l’a gagnée.

L’Egypte est la plus titrée de la compétition mais ne l’a pas gagnée depuis quelques années …

L’Egypte est une grande nation, qui a une grande équipe. Qu’elle soit arrivée en finale, ce n’est pas un hasard. Il ont Mohamed Salah et quelques individualités. Mais nous sommes prêts mentalement et physiquement pour faire un grand match demain et ramener la Coupe à la maison.

Vous allez aussi affronter la même équipe au mois de mars lors des barrages pour la Coupe du Monde

C’est incroyable ce qu’on a à faire dans les prochains mois. Mais nous allons y aller pas à pas. Le plus important à l’instant, c’est la finale de demain. Nous devons se concentrer pour la gagner. Après, on aura le temps de revenir sur ces matchs de barrages de qualifications pour la Coupe du Monde.

Edouard Mendy, Sadio Mané, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly … Vous avez une équipe incroyable

La vérité c’est qu’on a des joueurs au top niveau. C’est une fierté pour la sélection et pour tout le monde. C’est un honneur d’en faire partie. Sadio Mané le leader ? (Rires) Il y a pas beaucoup de leaders dans l’équipe, sûr et en dehors du terrain.

Il y a plusieurs joueurs qui sont là depuis longtemps. Moi par exemple, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Koulibaly, Kouyaté … On a fait six ans à cheminer ensemble. Il y a plusieurs piliers dans l’équipe.

Comment se vit une finale de Coupe d’Afrique au Sénégal ?

Le football est une religion en Afrique, de l’espoir. Lorsqu’on joue, le peuple ne dort pas, il souffre devant la télévision. Pour cela, je peux dire que remporter la Coupe d’Afrique serait rentrer définitivement dans l’histoire. C’est quelque chose de très grand en Afrique. Tout le monde au pays serait fier.

À Arbúcies (son lieu de naissance) vont-ils vous supporter ?

Oui, oui. J’imagine bien. Il y a pleins de Sénégalais là bas, des enfants, de la famille. Je pense que ce serait une fierté pour eux si on gagne la CAN.

wiwsport.com