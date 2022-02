Avant la finale de la CAN 2021 face à l’Egypte Kalidou Koulibaly, a évoqué la stratégie à mettre en place pour venir à bout de Pharaons. Le capitaine des Lions a notamment parlé de la défense, de l’attaque mais surtout de la force mentale à avoir.

Kalidou Koulibaly en conférence de presse

On parle beaucoup des attaquants, mais pour gagner cette compétition, il faut être une des meilleures défenses de la CAN. On a eu à le faire même si cela a été difficile. Offensivement, la qualité de la CAN a beaucoup augmenté. Il y a beaucoup de buts qui ont été marqués. C’est plaisant de prendre le minimum de but possible. Demain, ça passera par là.

On sait qu’à tout moment, nos attaquants nous ferons un tour de magie pour marquer ce but qui nous permettrait de gagner. A nous, derrière, d’être concentrés. Mais je ne parle pas que des défenseurs, je parle de toute l’équipe. Ça évoque les attaquants, du pressing offensif.

A nous de les forcer à bien défendre devant et puis derrière, on va faire le travail pour qu’ils soient plus tranquilles et sereins pour pouvoir attaquer. On sait que la défense sera très importante demain, mais plus que ça, il va falloir être très forts mentalement. C’est ce qui est plus difficile pour jouer une finale.

wiwsport.com