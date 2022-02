A la veille d’affronter l’Egypte en finale de la CAN 2021, le défenseur et capitaine des Lions s’est présenté en conférence de presse. Le temps d’évoquer cette rencontre particulière.

Le match

On est très excité de jouer cette finale. On sait que c’est difficile de préparer une finale. Il y a beaucoup d’aspects qu’on doit toucher, mais on sait que nous serons prêts. On a rêvé de ça depuis très longtemps. Avoir la chance d’être sur le terrain demain c’est une grande chose. On va continuer à le préparer correctement avec le dernier entraînement. Le plus important a été fait avant, le reste est entre les mains du coach. Nous serions à sa disposition.

Le trophée ?

On fera tous qu’on aura à faire sur le terrain pour remporter cette finale. Ce sera ma première finale de CAN. Le fait d’avoir manqué celle de 2019 (pour suspension, NDLR) m’a un peu embêté, mais j’avais confiance en mes coéquipiers. C’est dommage qu’on l’a pas pu faire. Demain, si le coach me met sur le terrain (rires) j’aurais la chance de pouvoir disputer cette finale.

Mais ça reste un match où toute l’équipe doit tirer dans le même sens pour offrir quelque chose de grand au Sénégal. C’est ça le plus important, que le Sénégal gagne. Penser déjà à la coupe ? Ce sont des rêves à avoir. C’est une image que l’on doit avoir dans le coins de nos têtes parce que c’est comme ça que l’on réalise les rêves. Par contre, je pense qu’il y a beaucoup de personnes qui ne nous voyez pas là au début de la compétition.

On peut être fier de ce qu’on a fait jusqu’ici. Le rêve de tout Sénégalais c’est le trophée. On sait que ça va être un match très disputé. L’Egypte mérite sa place. Mais on a cœur de faire un grand match et de remporter ce trophée qui nous échappe depuis de nombreuses années.

Le match le plus important dans sa carrière

J’ai joué des matchs très importants dans ma carrière, mais je pense que celui-là est l’uns, voire le plus important. Jouer une finale de Coupe d’Afrique, un trophée continental, c’est quelque chose que tout le monde ne peut pas vivre. Ce sera un match très important pour moi, comme pour toute la nation et tous les joueurs qui seront sur le terrain. A nous de prouver qu’on aura la force mentale et physique pour gagner.

wiwsport.com