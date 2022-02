En préparation de la finale face aux Lions du Sénégal, l’Egypte a effectué aujourd’hui sa conférence de presse d’avant-match où était bien présent le capitaine des Pharaons, Mohamed Salah, pour faire part de ses ambitions.

« Personnellement, c’est ma sixième CAN et je pense que c’est le tournoi le plus décisif pour moi. Je remercie tous mes coéquipiers et les membres de notre staff, ainsi que tous les Egyptiens à commencer par le président de la République. J’espère qu’ils seront récompensés demain », dit Salah en conférence de presse.

Questionné sur le fait de jouer cette finale contre son coéquipier en club Sadio Mané, le capitaine des Pharaons a répondu : « C’est super de jouer contre le Sénégal et contre Sadio Mané. On s’était dit que ce serait chouette de se retrouver en finale. Nous serons adversaires demain et puis nous redeviendrons coéquipiers. Demain, c’est une question de victoire ou de mort et nous avons l’intention de gagner pour amener une autre étoile à notre pays ».

