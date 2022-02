Les Lioncelles éliminent le Maroc à la séance des tirs au but et accèdent ainsi au dernier tour qualificatif au Mondial U20 Dames de 2022 au Costa Rica.

Après le 1-1 au match aller, les Lioncelles du Sénégal ont accueilli le Maroc ce samedi 5 février pour le compte de la phase retour du 4e tour préliminaire de la Coupe du Monde 2022. Une qualification à l’ultime tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, âprement disputée entre les deux sélections, qui s’est décidé à la séance des tirs au buts.

Un but partout à l’aller, c’est sur ce même score que sénégalaises et marocaines se sont séparés au bout temps réglementaire. Les Lioncelles qui avaient manqué un pénalty à la 80ème minute se sont bien rattrapées à la séance des tirs au but sur le score de 5-4.

Les Lioncelles se qualifient ainsi au prochain tour et ne sont plus qu’a un duel pour participer au Mondial U20 Féminin qui aura lieu au Costa Rica en cette année 2022.

