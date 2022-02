Nouveau double-double pour Tacko Fall, qui s’est illustré de fort belle manière avec les Cleveland Charge cette nuit en G-League. Le pivot sénégalais (2m29) a brillé sous le panier, même si au finish son équipe a perdu le duel face à Long Island (118-113).

Avec 24 points inscrits, 12 rebonds et 5 contres à son actif, Tacko Fall s’est mis en évidence, mais cela n’a pas suffi pour Cleveland Charge qui enregistre son 10e revers de la saison.

It’s not Tuesday, but it’s ALWAYS Tacko time! The @ChargeCLE big man posted:

🌮 24 PTS – 12 REB – 6 BLK – 6/8 FG pic.twitter.com/8zATVsQlf8

— NBA G League (@nbagleague) February 5, 2022