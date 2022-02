Le sélectionneur des Lions s’est présenté en conférence de presse à la veille de la finale de la CAN 2021 face à l’Egypte.

Aliou Cissé sur la finale

Nous préparons cette finale par la meilleure des façons, même si nous n’avons pas eu beaucoup de temps de récupération. Une finale reste une finale. C’est un grand rendez-vous du football africain. Nous avons bataillé durant pendant plus d’un mois pour être là où nous sommes aujourd’hui. Nous sommes très excités de pouvoir jouer cette deuxième finale consécutive. »

Des sensations par rapport à al finale de la CAN 2019 ?

Les sensations restent les mêmes. Comme vous le savez, c’est une finale. Ça se joue pas, ça se gagne. On a la chance d’être là parce qu’on a bien travaillé. On a cru en nous. Le match le plus important pour nous c’est celui de demain. Pour nous, la CAN commence demain. On va essayer de mettre les ingrédients nécessaire et jouer sans pression, avec beaucoup de motivation, beaucoup d’envie.

Nous devons être capables de gérer nos émotions, c’est très important. Avec le vécu que nous avons depuis six ans, ça devrait nous aider à bien aborder ce match là.

wiwsport.com