Finaliste de la CAN Cameroun 2021, les Lions vont en découdre avec les Pharaons d’Egypte demain dimanche à 19 heures GMT pour leur premier titre de champions d’Afrique. En conférence de presse d’avant-match aujourd’hui, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a été interrogé sur son adversaire qu’il ne voit pas être « affaibli » malgré quelques absences et un temps de repos jugé insuffisant par les Pharaons.

« Je peux vous garantir que ce ne sera pas une équipe affaiblie. Je l’ai dit et je le répète cette équipe égyptienne a énormément de caractère et de personnalité. Aujourd’hui l’entraîneur n’est pas là, ils ont des absences mais ces facteurs de pression dont-on parle moi je n’y crois pas au haut niveau« , a lâché Aliou Cissé en conférence de presse d’avant-match, accompagné de son capitaine Kalidou Koulibaly.

« La motivation de jouer une finale peut transcender n’importe quel joueur même fatigué. Moi je n’y crois pas en tout cas et je sais que demain on aura en face de nous une équipe égyptienne très prête mentalement et physiquement comme nous le serons aussi« , poursuit Cissé qui ne compte pas échouer pour la deuxième fois de suite en finale de CAN à la tête de la Tanière.

« Avec ou sans leur entraîneur ils joueront pour leur nation et il ne faut pas oublier que l’Egypte est très fréquent à ce niveau c’est une équipe constante. C’est l’équipe la plus africaine qui puisse exister. Avec leurs grands clubs et grands joueurs qui connaissent les réalités du football africain« , dit-il avant de conclure : « Donc fraîcheur physique ou pas, entraîneur ou pas entraîneur, c’est une finale et ça se joue sur un seul match. Et je ne vois pas cette Egypte venir en victime« .

wiwsport.com