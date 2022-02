L’ailier-fort international sénégalais va poursuivre sa belle carrière en Super Lig de Turquie.

Une recrue importante pour Galatasaray dans sa bataille en Basketball Champions League mais aussi en Championnat de Turquie. Ce vendredi, le club turc a annoncé l’arrivée de Maurice Daly Ndour (29 ans). La durée du contrat signée entre l’international sénégalais et les Sang et Or n’a pas été révélé.

L’ancien joueur du Real Madrid, entre autres des Knicks de New York, arrive en provenance du Rytas Vilnius, en Lituanie.

« Je suis très heureux d’être ici et de faire partie de ce magnifique club. J’au hâte de jouer devant les fans pour sentir cette énergie. Je vous promets que vous verrez le meilleur de moi. Je donnerai le maximum pour gagner et amener le club à un autre niveau », a déclaré le basketteur de 29 ans.

wiwsport.com