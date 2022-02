Aucun cas de Covid-19 n’ a été noté au sein de la tanière à 48 heures de la rencontre décisive pour le trophée final entre le Sénégal et l’Egypte comptant pour la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2021, qui se joue au Cameroun. Le Sénégal aura donc son effectif presque au complet dimanche à 19h 00.

Seuls Boulaye Dia et Fodé Ballo Touré respectivement touchés au genou et aux adducteurs sont incertains. Le Sénégal en quête de son premier trophée continental jouera face à l’équipe la plus titrée du continent.