C’est bien une bonne nouvelle qui nous vient d’Angleterre. Le milieu de terrain sénégalais engagé avec sa sélection nationale pour les besoins de la Coupe d’Afrique des Nations va pouvoir espérer avoir plus de temps de jeu avec son club Leicester City. En effet, d’après le média Anglais, Le Telegraph, Nampalys Mendy, l’un des plus en vue dans cette 33e édition d’Afrique des Nations est désormais éligible pour disputer la deuxième moitié de la saison de la Premier League. Le joueur de 30 ans n’a joué qu’une seule fois cette saison avec Leicester City et c’était en Coupe Carabao contre Brighton (2-2).

Les raisons de sa réintégration dans le groupe des Foxes n’ont pas été précisées mais tout porte à croire que celui qui s’apprête à disputer sa première finale de la plus grande compétition de football organisée en Afrique, la CAN, a certainement séduit de par ses bonnes performances.

#lcfc news: Nampalys Mendy will be re-registered for Leicester's Premier League squad today, after being left out for the first half of the season. Mendy has played just once this season, in the Carabao Cup, but will now be eligible for PL matches

— John Percy (@JPercyTelegraph) February 3, 2022