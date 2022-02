Deux mois après sa défaite contre Tapha Tine par avertissement au mois de décembre 2021 passé, Boy Niang 2 a enfin brisé le silence. Enfermé dans un profond mutisme depuis, Boy Niang 2 a reçu le feu de son staff pour parler. Face aux journalistes, le fils de De Gaulle n’a pas manqué de mettre en garde Balla Gaye 2.

«J’ai pris mes responsabilités. Je ne vais plus en découdre avec Balla Gaye 2. Je ne vais pas quémander un combat avec lui. J’ai plusieurs adversaires dans mon viseur. Je suis seul contre tous. A part Eumeu Sène et Ama Baldé, je peux croiser tout le monde. Gaston Mbengue est un promoteur que je respecte mais le discours qu’il nous a tenu lorsque mon staff est allé le voir n’est pas clair. Je ne suis pas là à attendre Balla Gaye 2. Mais qu’il sache qu’il aura en face de lui un Boy Niang 2 qui s’entraîne dur, qui se bagarre et qui lutte très bien. S’il veut un adversaire facile qu’il aille le chercher ailleurs parce que Boy Niang 2 est un jeune qui a beaucoup de défis à relever. Wiri wiri diari daari. Si Balla Gaye 2 cherche la facile, il peut demander à Ameth Aïdara, le nouveau maire de la Ville de Guédiawaye de lui chercher un emploi pour devenir un dioutti », lit-on sur Sunulamb.

wiwsport.com