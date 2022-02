Victor Gomes a été désigné par la CAF pour arbitrer le dernier match de la CAN 2021, la finale entre le Sénégal et l’Egypte dimanche.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce vendredi les noms des différents arbitres pour les deux derniers matchs de la CAN 2021. Pour la grande finale, les Lions du Sénégal, qui affronteront l’Egypte dimanche soir au Stade d’Olembé, retrouveront un visage bien connu car c’est Victor Miguel de Freitas Gomes qui sera au sifflet.

Un bon souvenir pour l’Equipe Nationale du Sénégal puisque l’arbitre sud-africain de 39 ans avait déjà été au sifflet d’un match des Lions, lors de Sénégal – Guinée-Equatoriale (3-1) en quart de finale de cette Coupe d’Afrique. De plus, Victor Gomes arbitrera son quatrième match dans cette CAN après Nigeria -Soudan et Côte d’Ivoire – Algérie.

Il sera assisté par son compatriote Zakhele Thusi Granville Siwela et le Lesothan Souru Phatsoane. Alors que le quatrième arbitre sera le Congolais Jean-Jacques Ngambo Ndala. Le Marocain Adil Zourak, qui sera assisté par son compatriote Bouchra Karboubi, sera aux manettes pour la VAR. Une très grande finale pour un corps arbitral assez cosmopolite.

