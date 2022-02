Sadio Mané et Mohamed Salah, c’est jusqu’au bout. Respectivement mercredi et jeudi soir, les deux attaquants sont parvenus à se hisser à la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 avec l’Equipe Nationale du Sénégal et l’Egypte. Dimanche soir, ils s’affronteront pour un rendez-vous palpitant du côté du Stade d’Olembé de Yaoundé.

Si les choses se sont accélérées pendant que ses deux stars sont présentes au Cameroun, l’entraîneur de Liverpool, qui n’a véritablement pas chômé face à l’absence de Sadio Mané et Salah – puisque son équipe n’a perdu aucun des cinq matchs sans eux (4 victoires, 1 nul) – va bientôt pouvoir les retrouver. En conférence de presse ce vendredi, Jürgen Klopp a notamment évoqué leur retour.

« Je pense qu’ils seront disponibles pour (le match contre Leicester) jeudi. Celui qui remportera le trophée retournera probablement dans son pays pour les célébrations. Le vaincu quant à lui sera de retour (à Liverpool) mardi ou mercredi, au plus tard », a indiqué le technicien allemand. Alors qui de Sadio Mané ou de Mohamed Salah pour avoir des jours de repos supplémentaires ? Réponse dimanche soir.

Klopp on Salah/Mane return date: "I think they will be available for (the game v Leicester) Thursday. Whichever one wins will probably fly back to their home country (for a parade). Whoever wins will be back here Tuesday or Wednesday."

