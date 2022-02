Le Président de la République Macky Sall sera bien présent au Stade d’Olembé dimanche soir pour la finale de la CAN 2021.

Le Lions auront un soutien de taille. En effet, contrairement en 2019 au Caire, lors de la finale perdue face à l’Algérie, Macky Sall sera bien présent, dimanche, à Yaoundé pour soutenir l’Equipe Nationale du Sénégal en vue de la finale de la CAN 2021 contre l’Egypte. Le Chef de l’Etat en a fait une confirmation dans une publication postée sur un de ses réseaux sociaux.

« Mes chers Lions, vous venez de connaître votre adversaire pour dimanche prochain. Il s’agit de l’Egypte. Il y a deux ans, quand vous perdiez face à l’Algérie, je n’ai pas pu faire le déplacement malheureusement. Mais ce dimanche, InshAllah, même avec un agenda chargé, je serai à Yaoundé à la première loge pour être votre premier supporter », peut-on lire.

Féru du ballon rond et après avoir regardé la demi-finale victorieuse contre le Burkina Faso, Macky Sall était descendu dans les rues à Dakar pour célébrer avec quelques supporters devant le Palais de la République. Il avait tenu à féliciter les joueurs juste après la qualification en finale. Maintenant, il veut que les protégés d’Aliou Cissé soulèvent ramènent la coupe à la maison avec lui.

« Encore une fois, mes chaleureuses félicitations à toute l’équipe. Vous avez montré du talent et votre combativité sur le terrain hier soir (mercredi). Maintenant, il est temps de se reconcentrer pour préparer la FINALE. L’attente est immense et le défi est à relever », a-t-il poursuivi. La balles est désormais dans les camps de Sadio Mané et ses coéquipiers. Le moment de rugir de vraiment rugir.

